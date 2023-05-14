عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : موقف مصر ثابت بشأن منع استمرار الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

اكد النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت بشأن الهجرة غير الشرعية وجهودها واضحة فقد قامت بجهود عديدة لمنع استمرار الهجرة غير الشرعية ابرزها تغليق العقوبات ومنع استخدام المواني فى الهجرة غير الشرعية.

 

تغير الصورة الذهنية لدى الشباب

واضاف “الكدوانى” لـ"صدى البلد"، أن اطلاق حملات توعية للشباب ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية ضرورة لتغير الصورة الذهنية لدى الشباب في إتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وزيادة وعي الرأي العام بشأن الحق في التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى التعاون المشترك بين الوزارات وتفعيل الدور الاعلامى لمواجهة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها بشكل نهائي.

الهجرة غير الشرعية الأمن القومي التعاون المشترك الرأي العام الصورة الذهنية المشروعات الصغير المشروعات العمل الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

بـ14 دعاء بين الأذان والإقامة.. تفتح لك أبواب الفرج وتقضى حاجتك

طهران تستدعي السفير العراقي .. ما السبب؟

إعلان عاجل من المعارضة التركية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

في غياب مصطفى محمد .. نانت يتعادل سلبيًا مع تولوز في الدوري الفرنسي

احترس .. علامات تكشف الفرق بين الكبدة الفاسدة والجيدة

انتخابات الرئاسة.. المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 استخدامات غير متوقعة لـ قشر الموز.. تعرف عليها

بطل فيلم الافتتاح.. جوني ديب يعود متوجا على سجادة مهرجان كان الحمراء

الخليج كلمه السر | نجم الاهلي يرفض عروضا محلية ويعلن الرحيل عن النادي

أصحاب البصر القوي.. حدد موقع الطائر بـ "اللغز الذهني" في أقل من 30 ثانية

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ