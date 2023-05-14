برلماني : موقف مصر ثابت بشأن منع استمرار الهجرة غير الشرعية

اكد النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت بشأن الهجرة غير الشرعية وجهودها واضحة فقد قامت بجهود عديدة لمنع استمرار الهجرة غير الشرعية ابرزها تغليق العقوبات ومنع استخدام المواني فى الهجرة غير الشرعية.

تغير الصورة الذهنية لدى الشباب

واضاف “الكدوانى” لـ"صدى البلد"، أن اطلاق حملات توعية للشباب ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية ضرورة لتغير الصورة الذهنية لدى الشباب في إتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وزيادة وعي الرأي العام بشأن الحق في التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى التعاون المشترك بين الوزارات وتفعيل الدور الاعلامى لمواجهة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها بشكل نهائي.