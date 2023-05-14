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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق متهم بقتل كهربائي إلى المفتي بالزقازيق

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا حكمها بإحالة أوراق أحد المتهمين بقتل كهربائي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محكمة المتهمين الثاني والثالث في نفس القضية لنفس الجلسة لقيامهم بالاشتراك فى قتل زوج متهمة بالقضية، بعدما رفض خطوبة ابنته لأحد المتهمين.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بمقتل حسين م ع، 43 سنة، كهربائى، متأثراً بإصابته بـ 3 أعيرة نارية على يد مجهولين أمام كوبرى فى طريق بهنباى – الزقازيق.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من الهادي س ال، 18 سنة، ومحمود ع ع، جزار، وميرفت ع ال، زوجة المجني عليه، وذلك لرفض المجني عليه خطبة ابنته للمتهم الأول، كما تبين وجود علاقة بين الجزار وزوجة المجني عليه.

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وتبين من التحريات أن المتهمة زوجة المجني عليه ساعدت المتهمين واتفقت معهم على التخلص من زوجها بعدما رفض خطبة ابنتهما لأحد المتهمين.

تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، علي ذمة القضية

القضية رقم 31276 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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