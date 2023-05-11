تعرفت على شاب عبر الفيس بوك.. تفاصيل هروب سيدة من زوجها بالشرقية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره من أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لأحد المواطنين بشأن تغيب شقيقة زوجته المُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من "زوج المتغيبة " مقيم بالزقازيق ، ووالد المتغيبة - مقيم بههيا بالشرقية بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها فى غيابها جنائياً.

بإستكمال الفحص تبين إرتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بـأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير.

بتاريخ 8 الجارى تم ضبطها وبسؤالها قررت بتركها منزلها بمحض إرادتها ، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع " فيس بوك " ، وبسؤاله أيد ذلك ، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.