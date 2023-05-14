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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو في مأزق.. حلف شمال الأطلسي يواجه أسطول غواصات 'القوة المضاعفة' الروسية

الناتو
الناتو

أشار محللون دفاعيون إلى أن قدرات منظمة حلف شمال الأطلسي في مجال الحرب المضادة للغواصات (ASW) متخلفة عن تلك الموجودة في أحدث الفئات الفرعية لروسيا ، حيث يشكل توسع الناتو نحو حدود روسيا في دول الشمال تهديدات وفرصًا جديدة لكل من روسيا والكتلة الغربية.
 

وفي حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية ، قال نيك تشايلدز ، زميل المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ، إن روسيا استثمرت بكثافة في الغواصات في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك 'الغواصات ذات المهام الخاصة' ، في حين أن قدرات الناتو المضادة للغواصات 'ضمرت بعد نهاية الحرب الباردة. لقد ضاع الانتباه في مكان آخر '.


ووفقًا للمراقب ، لم يتبق الآن سوى 'لحكومات الناتو أنها بحاجة إلى استثمار المزيد في مواجهة مثل هذه التهديدات'.
قال مارك جروف ، المحاضر في كلية بريتانيا البحرية الملكية في دارتموث ، 'هذا شيء بالتأكيد كنا بطيئين في تقديره' ، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها الآن 'يلعبون دورًا في اللحاق بالركب'.
 

وتشكل الغواصات التي تعمل بالصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية والقوارب الهجومية الهادئة التي تعمل بالديزل والتي تعمل بالطاقة الكهربائية العمود الفقري للردع البحري الروسي الحديث ، مما يوفر لموسكو فرصًا لتحدي المزايا الإجمالية للخصوم المحتملين من حيث الحجم والطن.

 

ووفقًا للبروفيسور ، فإن انضمام فنلندا إلى الناتو يوفر للغرب آفاقًا جديدة مهمة لمحاولة تحطيم الأساطيل الروسية الفرعية. 

وأطلق جروف على شبه جزيرة كولا - وهي المنطقة الشمالية الروسية التي تبعد حوالي 110 كيلومترات عن النرويج ، و 180 كيلومترًا من الحدود الفنلندية ، وهي 'أهم منطقة عسكرية للاتحاد السوفيتي القديم' ، و 'الاتحاد الروسي اليوم' نظرًا لاستخدامها كقاعدة أساسية للأسطول الشمالي الروسي.

هنا يوجد جزء من الأسطول الروسي من غواصات الصواريخ الباليستية النووية من فئة Borei و Borei-A - مما يوفر لموسكو رادعًا مضمونًا ضد هجوم الناتو النووي أو التقليدي بقطع الرأس. كما يتمركز جزء من مخزون روسيا من غواصات صواريخ كروز من فئة ياسين التي تعمل بالطاقة النووية في الشمال.

 

الاعلام الامريكي البحرية الملكية الدولي للدراسات الاستراتيجية الصواريخ الباليستية الطاقة النووية الطاقة الكهربائية الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي

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