دينا عمرو: دوري السوبر هديتنا لجماهير الأهلي

عبرت دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب دوري السوبر، بعد التغلب على فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأوضحت دينا أن الفوز بلقب الدوري جاء تكليلًا لجهود كافة ‏اللاعبات والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، التي شهدت التحضير القوي للبطولة، وأكدت أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته خصوصًا الإصابات التي ضربت الفريق مع تلاحم المباريات منذ بداية الموسم.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على أعلى مستوى مع الاستقرار، وهو الأمر الذي استحق عليه الفريق التتويج بلقب البطولة في موسم تاريخي يحسب للجميع.

وأهدت دينا عمرو لقب الدوري إلى الجماهير التي ساندت الفريق، والتي دائمًا ما تكون كلمة ‏السر في الانتصارات التي يحققها الأهلي سواء في السلة أو اللعبات الأخرى بالنادي.