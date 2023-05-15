إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين ووالدهما في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 2145 س ق ووجود مصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب السيارة رقم 2145 س ق بسبب انفجار الإطار الامامي للسيارة.



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد. م. ع" 34 عاماً، و " محمد. م. م" 13 عاماً، وشقيقه " كريم. م. م" 10 سنوات، ووالدهم " مصطفى. م. ع" 40 عاماً، و " محمد. خ. أ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.