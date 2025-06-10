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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بالوادي الجديد .. تفاصيل

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور محمود سعد رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية .

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتى التنمية المحلية والزراعة خلال اجتماعه نهاية شهر مايو الماضى لوضع تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير الطبيعى بشكل عام بما يساهم فى توطين صناعة الحرير فى مصر ، وكذا مراجعة الخطوات التنفيذية لوضع تصور متكامل لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد ليكون نموذج تجريبي ناجح يمكن تعميمه على عدد من محافظات الدلتا والصعيد .

مركز إنتاج الحرير الطبيعى 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية أن تتضمن الخطة التنفيذية كافة التفاصيل الفنية والعلمية والمالية وجدول زمني لتنفيذ هذا المركز بالوادي الجديد تمهيداً للعرض النهائى على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو الجاري.

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية أن تتضمن الخطة التنفيذية تحديد واضح للمهام وتوزيع الأدوار على كافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن نجاح هذا المشروع الذى يحظي باهتمام ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية والمساهمة فى توفير احتياجات الصناعة المصرية من الحرير الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذه الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى الوادي الجديد وباقى المحافظات خاصة فى ظل تنوع مصادر إستخدام الحرير سواء فى صناعة السجاد و الأقمشة والمنسوجات أو فى الصناعات الدوائية والطبية والحيوية وعدد آخر من الصناعات الجديدة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط، إلى جهود المحافظة فى تنفيذ مبادرة انتاج الحرير الطبيعي، فيما يخص عدد المعامل المجهزة والمساحة المنزرعة والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة و التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية .

كما أكد اللواء محمد الزملوط على استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح تجربة إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعى على أرض المحافظة حيث سيتم تخصيص مساحة 250 فدان للتنفيذ وكذا توفير مصادر المياه والكهرباء وكافة الاحتياجات اللوجستية وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والزراعة والمحافظة للانتهاء من تحديث ومراجعة دراسات الجدوي المطلوبة لإنشاء مركز انتاج الحرير بالوادي الجديد بكافة تفاصيلها تمهيداً للمراجعة النهائية لها قبل العرض على رئيس الوزراء .

التنمية المحلية منال عوض الوادي الجديد مركز الحرير الطبيعي

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