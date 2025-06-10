وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالوادي الجديد

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم "الثلاثاء" مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة .

محافظة الوادي الجديد

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة الوادي الجديد تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التى شهدتها المحافظة فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك بما يسهم فى استغلال الفرص التنموية الواعدة التى تتمتع بها المحافظة.

وخلال الاجتماع تابعت د.منال عوض مع اللواء محمد الزملوط الإجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة والذي تم افتتاحه مؤخراً عبر الفيديو كونفرانس من رئيس الجمهورية ليساهم فى تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم المختلفة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى انتظام العمل فى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية فى جميع المديريات الخدمية وكذا البنوك والبريد وغيرها من الجهات الخدمية التى تبلغ جميعها حوالى 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة بما يساهم فى تواجد جميع الخدمات التى يطلبها المواطنين.