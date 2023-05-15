استجابة لطلب برلماني.. التنمية المحلية تمنع نشر بيانات الشركات المخالفة إلا بعد التحقيق

بعد واقعة محافظ القليوبية..

في إطار جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل للشباب، استجاب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لطلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن تعامل المحافظين مع رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأصدر الوزير ، كتابا دوريا للمحافظين حول دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير كافة التسهيلات الممكنة في إطار القوانين والتشريعات المنظمة لعملهم وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتطبيق التسهيلات الواردة فى القوانين ومنحهم الفترات الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع واستكمال الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وشدد الوزير، أنه فى حالة مخالفة القوانين وضبط الوقائع ، على عدم النشر في وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد إنتهاء تحقيقات النيابة العامة مع عدم ذكر اسماء شركات بعينها لحين صدور أحكام نهائية للمحاكم ، تجنباً لأى آثار سلبية على مناخ الإستثمار.

وكانت تقدمت النائبة سحر البزار، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس موجه لوزير التنمية المحلية بشأن تعامل المحافظين مع الشركات الناشئة ورواد الاعمال، مشيرة إلي واقعة التفتيش التي قام محافظ القليوبية على مخازن أحدى الشركات ونشر فيديو بالحملة مع التحفظ على كميات من السلع الموجودة بالمخزن، متسائلة عن مدى فهم المحافظين للوضع الاقتصادي المصري و مفاهيم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ومفاهيم الاستثمار الأجنبي الذي يوفر ملايين الدولارات لمصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن حملات التفتيش التموينية مهمه لضبط المخالفين و لكن التعامل وجب أن يكون بشكل احترافي وبدون تشهیر وتشویه ونشر فيديوهات تعرض الاقتصاد المصري العزوف وخوف المستثمر الأجنبي، مطالبة بوضع ضوابط للمحافظين لأداء مهامهم دون الأضرار بإقتصاد البلد.