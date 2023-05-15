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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بحماة الوطن: الحوار الوطني فرصة للوصول لنتائج بناءة وحلول فعالة للتحديات

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد المعبود

قال المهندس أحمد عبد المعبود، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، إن انطلاق الحوار الوطني جاء فى توقيت دقيق بالنسبة للأوضاع فى مصر أو العالم، موضحا " أن تغليب لغة الحوار من شأنه إيصالنا إلي نتائج بناءة وحلول فعالة للتحديات الراهنة".


وأشار "عبد المعبود" فى تصريحات له، إلي بعض القضايا الهامة التي يناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والمقرر عقد اولى جلساته غدا، كمشاكل الاقتصاد ومعوقات الاستثمار والدين والتضخم وغلاء الأسعار، لافتا إلي أن الحوار فرصة للخروج بأوراق وتوصيات من شأنها احداث اصلاح مالي واقتصادي حقيقي.

 

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وأشاد بحالة الزخم التي شهدتها الجلسة النقاشية الأولى للحوار أمس والتي انطلقت من المحور السياسي، منوها أن القاعات شهدت مشاركة كبيرة من مختلف القوى السياسبة والأحزاب والمجتمع الأهلي لم يسبق أن اجتمعوا من قبل على مائدة  واحدة .


ووجه الأمين المساعد بأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار كمبدأ أساسي فى الجمهورية الجديدة، كما وجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على ما بذلوه من جهد للظهور بهذه الصورة المشرفة.

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