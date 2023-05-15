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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: جلسات الحوار الوطني في القضايا السياسية تتم بشفافية وموضوعية

ولاء التمامى عضو
ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني والنقاش حول قضايا النظام الانتخابي وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعماله، تأكيد على جدية الحوار الوطني من ناحية، وخطورة وأهمية القضايا التي يناقشها من ناحية ثانية.

وأكدت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن جلسات المحور السياسي جرت في جو من الشفافية والنزاهة والجرأة التامة فالكل يريد مصلحة الوطن. منوهه بدور تحالف 30 يونيو، والذي يستعين به الرئيس لإجراء حوار وطني شامل يضم التيارات كافة، وفق تأكيد المنسق العام للحوارالوطني ضياء رشوان.

 

وأوضحت التمامى، إلى وجود توجه لمناقشة النظام الانتخابي وفي نفس الوقت عدم التمييز، بهدف إشراك المواطن بشكل كبير وإحداث نوع من التوافق الوطني في قضايا المحور السايسي في الحوار الوطني.

 

وأشارت عضو مجلس النوب، إن الهدف السامي للحوار الوطني، هو صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الجميع في صناعة مستقبل هذا الوطن. لافته: إلى تطرق جلسات الحوار الوطني السياسية، لعدد كبير من القضايا الهامة، أبرزها النظام الانتخابي حيث حملت مائدة الحوار أراء ثرية ومتنوعة.

 

واختتمت التمامى، أن الحوار الوطني لم يتضمن خطوطا حمراء، والجميع على قدر المسؤولية من أجل الوطن. والانطلاق نحو المستقبل . 
 

ولاء التمامي لجنة القوى العاملة مجلس النواب النظام الإنتخابى

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