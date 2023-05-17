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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Iphone 13 Pro في الكويت

iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro

تفوقت سلسلة آيفون 13 بشكل كبير بفضل قوة بطارياتها، ومن بين أقوي إصداراتها على الإطلاق جوال iPhone 13 Pro الذى يوفر حجم ذكي يسهل استخدامه بيد واحدة.

وصلت أسعار جوال iPhone 13 Pro فى الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 320 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت سعرها 331 دينار، سعة 512 جيجابايت بسعر 344 دينار.

يأتي جوال iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

iPhone 13 Pro

يتوفر جوال iPhone 13 Pro بمعالج قوى Apple A15 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A14 Bionic، يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يطرح جوال iPhone 13 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.5 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.8، والثالثة telephoto دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 13 Pro

يمتلك جوال iPhone 13 Pro بلوتوث 5.3، والإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3095 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iPhone 13 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

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