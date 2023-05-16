برلماني: العمل الأهلى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

وجه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب التحية والتقدير الى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على حضور الاجتماع الأول للاتحاد عقب إعادة تشكيله وذلك برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد حيث شهد الاجتماع مشاركة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، والدكتور أحمد سعدة مدير صندوق دعم المشروعات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مع تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في ظل اهتمام واسع ودعم من القيادة السياسية بدعم دور الجمعيات الأهلية في المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وأن هناك حوالي 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من توفيق أوضاعهم مؤكداً أن العمل الأهلى فى مصر يعيش عصره الذهبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح الباب واسعاً للعمل الأهلى فى مصر

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى التحية والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على تأكيدها بأن الاتحاد العام للجمعيات يمكن أن يكون له دور محوري داخل الحراك المجتمعي والقضايا المجتمعية التى تحقق رؤية مصر 2030، حيث يمثل العديد من الجمعيات القاعدية التى تعمل كأذرع تنفيذية للعمل التنموي ومعالجة العديد من القضايا مثل حماية البيئة، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، والرعاية الصحية للأم والطفل، والتعليم الجيد والدامج وغيرها من البرامج مؤكداً أن الجمعيات الأهلية سيكون لها دورها الكبير فى مساندة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي فى تحقيق المزيد من النجاحات والتحرك الفاعل فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية .

كما أشاد الدكتور طلعت عبد القوى بحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على مأسسة صندوق دعم الجمعيات والمشروعات ليصبح هيئة مستقلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف توفير التنمية المستقلة للعمل الأهلي والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، كما يدعم الصندوق بقوة عمليات الشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية، وقد نجح الصندوق خلال الفترة الماضية في إنشاء منظومة لرصد المشروعات القائمة بالجمعيات وأنواعها وبلغ عدد الجمعيات التى تقدمت للتسجيل بالصندوق للحصول على منح 1,186 جمعية بإجمالي 3,146 مشروعًا تنوعت بين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية مؤكداً حرص الاتحاد على مد جسور شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة .

وكان جدول أعمال الاجتماع قد تضمن عددًا من المحاور الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد لتضمينه فئة الشباب، ومناقشة الوضع المالي للاتحاد وآليات تنمية موارده، وتنمية علاقاته الدولية ومع القطاع الخاص، ودور المتطوعين في تنفيذ أنشطة الاتحاد على مستوى المراكز والقرى، وتدخلات المجتمع المدني إزاء الأزمة السودانية، وكذلك تمت الإشارة إلى ورقة العمل المقرر طرحها بالحوار الوطني .