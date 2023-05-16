عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنزلاوي: ملف الاستثمار له أولوية من جانب الرئيس السيسي

السيسي
السيسي

أكد مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن ملف الاستثمار له أولوية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

txt

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار


وأضاف مجد الدين المنزلاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ملف الاستثمار يعني الإنتاج، وزيادة الإنتاج أمر مهم، وكل مشاكل تتحل مع زيادة الإنتاج، وتعني اقتصادا قويا.


وتابع مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الثناعة والبحث العلمي، أن رئيس الوزراء يتابع كل القرارات بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.


وأشار الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله خطوة مهمة في ظل الظروف الحالية.
 

المنزلاوي رجال الأعمال المصريين الصناعة ملف الاستثمار عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

رابطة الأندية تفاجئ لاعب الأهلي قبل مواجهة الترجي

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

ترشيحاتنا

الأوقاف تعلن أسعار صكوك عيد الأضحى 2023 .. فيديو

العامري فاروق يثير الجدل بشأن تجديد عقد كهربا والشحات

سامسونج تبني نظام ChatGPT الخاص بها لمنع تسريب معلوماتها

هل يجوز للأسرة الاشتراك في صك أضحية واحد.. الأوقاف تجيب

ينافس نفسه.. تعليق مثير من العامرى فاروق على تتويج الأهلي في كل الألعاب

شرب ماء زمزم حتى التضلع.. معناه وفوائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنرميه في الزبالة.. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع القشرة

تصميمات متداولة| حقيقة إصدار عملات بلاستيكية جديدة فئة 20 و 500 و 1000 جنيه

هاني الناظر: استخدام المناديل المبللة للصغار يتسبب في مرض شديد الخطورة

لشراء دراجة.. يعرض والده للبيع على الإنترنت مع ساعة وخاتم هدية

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ