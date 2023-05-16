المنزلاوي: ملف الاستثمار له أولوية من جانب الرئيس السيسي

أكد مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن ملف الاستثمار له أولوية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف مجد الدين المنزلاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ملف الاستثمار يعني الإنتاج، وزيادة الإنتاج أمر مهم، وكل مشاكل تتحل مع زيادة الإنتاج، وتعني اقتصادا قويا.



وتابع مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الثناعة والبحث العلمي، أن رئيس الوزراء يتابع كل القرارات بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.



وأشار الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله خطوة مهمة في ظل الظروف الحالية.

