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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للاجتماع الأول للاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

المجلس الأعلى للاستثمار

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

الاستثمار في مصر

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

22 قراراً

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في 

  • خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها
  • تسهيل تملك الأراضي
  • التوسع في إصدار الرخصة الذهبية
  • تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية
  • تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج
  • تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين
  • تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
  • توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية
  • تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للاجتماع الأول للاستثمار
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للاجتماع الأول للاستثمار
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للاجتماع الأول للاستثمار
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للاجتماع الأول للاستثمار
السيسي المجلس الأعلى للاستثمار الاستثمار فى مصر

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