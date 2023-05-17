سهيلة صلاح .. أول محكمة دولية مصرية معتمدة في رياضة الرول بول

قالت سهيلة صلاح، أول حكم دولي مصري فى رياضة الرول بول، إنها عندما سمعت عن اللعبة لأول مرة شعرت أنها مختلفة جدا، وكانت مزيج ما بين ثلاث رياضات.

وأضافت أول حكم دولي مصري فى رياضة الرول بول، خلال لقائها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “اللعبة شدتني جدا وأنبهرت بيها أوي.. وقولت أني لازم أكون جزء من هذه اللعبة وأحقق فيها حاجة كويسة.. وهذا ما وصلتله حاليا”.

وتابعت أول حكم دولي مصري فى رياضة الرول بول: “من كتر حبي فى رياضة الرول بول أخترت أن يكون رسالة الماجستير أنه يكون عن تلك اللعبة وكيفية تعليمها للأطفال الصغيرين بطريقة ترويحية.. وهذا يتعامل مع الفئات الخاصة والمسنين”.