لمدة عام.. إيلون ماسك يحذر من أوقات صعبة على البشرية

أطلق الملياردير وأحد أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـتسلا، وشركة تويتر، وسبيس إكس، تحذيرًا من خطر داهم على اقتصاد العالم.

واعتبر ماسك، أن حتى شركته تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ليست محصنة من المخاطر التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وذكر أن الاقتصاد العالمي سيكون في وضع صعب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوستن بولاية تكساس، تحدث ماسك عن الطلب على السيارات وتحقيق أرباح أكثر من المنافسين في ظل اقتصاد بطيء.

وقال أيضاً إنه سيَجري تدقيق من طرف ثالث في مناجم الكوبالت التي تزود «تسلا» بمكون رئيسي لصنع البطاريات.

وأكد إن تسلا ليست محصنة من البيئة الاقتصادية العالمية، "أتوقع أن تكون الأمور على مستوى الاقتصاد الكلي صعبة، على الأقل لمدة 12 شهراً مقبلة".