الذهب يعود لسابق عهده| مفاجأة جديدة بشأن عيار21.. وهذا سعر الدولار اليوم

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 17-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17- 5-2023.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فبعد أن سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا مبلغ 2800 جنيه، انخفض وسجل اليوم، الأربعاء، 2260 جنيها، أي أن هناك هبوطا كبيرا في الأسعار، وصل إلى أكثر من 540 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2583 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18080 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.64 جنيه للبيع، و33.53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.67 جنيه للبيع، و38.54 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.79 جنيه للبيع، و100.44 جنيه للشراء.

موجة صيفية عنيفة



حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم موجة ارتفاع في درجات الحرارة؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل، لتصل ذروة الارتفاعات، غدًا الخميس.

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 19

الإسكندرية 26 - 17

الإسماعيلية 37 - 18

الغردقة 42 -22

أسوان 44 - 27

سوهاج 42 - 22

المنيا 39 - 19

ذروة الموجة الحارة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، واليوم هو الذروة فى تلك الارتفاعات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبرى نهارا إلى 34 درجة مئوية، و41 درجة على المناطق الجنوبية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم حارة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومن دافئة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا ويكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة ليلا فى أغلب محافظات البلاد، حتي القاهرة الكبرى، والأجواء معتدلة فى المناطق الجنوبية، إضافة إلى اليوم فى فترات المساء وساعات المغرب يكون هناك نشاط نسبي للرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والبرودة.