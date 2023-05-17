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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعب كرة قدم شهير يثير جدلا بسبب ظهوره مع نمر.. ما القصة؟

لاعب كرة قدم شهير
لاعب كرة قدم شهير يثير جدلا بسبب ظهوره مع نمر

أثار نشر لاعب كرة قدم شهير مقطع فيديو عبر تطبيق الصور والفديوهات “إنستجرام” يظهر فيه مع نمر مقيدا بالسلاسل، حالة من الغضب بين نشطاء حقوق الحيوان، خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء، قام جيسون ديناير، لاعب كرة قدم بلجيكي، يلعب كمدافع مع نادي شباب الأهلي الإماراتي، كما أنه لعب سابقا مع نادي مانشستر سيتي في موسم واحد بنشر مقطع مع النمر. 

وعلق جيسون ديناير على مقطع الفيديو الذي أثار حالة من الجدل: "أمشي قطتي".

ردود أفعال 

وقامت بلجيكا بتقييد الوصول إلى قسم التعليقات على الرغم من الإعراب عن مخاوف وإهانات منتشرة في أماكن أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد انتشار المقطع.

وكان من بين تعليقات المشاهدين للفيديو: "ماذا عن لاعبي كرة القدم الذين يتقاضون رواتبهم ليسيئوا معاملة الحيوانات؟"، وقال آخر: "من غير القانوني امتلاك نمر أليف، ما الذي يلعب فيه ديناير؟". 

وأضاف ثالث: "لا يُقصد من النمور أن تمشي هنا، إنها حيوانات برية جميلة ثمينة يجب أن تكون في موطن يمكن أن تزدهر فيه، وليس لإذكاء غرور رجل مثير للشفقة".

ووصف رابع الشاب البالغ من العمر 27 عاما بأنه "إنسان مروع"، مضيفا: "هذا رجل يعرف تكلفة كل شيء وقيمة لا شيء".

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جيسون ديناير مع النمر 
جيسون ديناير

 

 

 

 

 

 

نمر لاعب كرة قدم مقطع فيديو انستجرام جيسون ديناير شباب الأهلي الإماراتي مانشستر سيتي

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