صورة جديدة لشيخ الأزهر بالمسجد النبوي أمام الروضة الشريفة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة لفضيلة الإمام الإكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أثناء تواجده بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وهو يدعو بالقرب من مقام النبى صلى الله عليه وسلم ، حيث سبق وأن تداولت صورة لفضيلته عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة بصحن المسجد المكى الشريف.

حكم ارتداء طاقية أثناء العمرة

وظهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، مرتديا ملابس الإحرام وعلى رأسه “طاقية” بعد انتهاء مناسك العمرة، وتساءل البعض هل يجوز ارتداء الطاقة أثناء أداء مناسك العمرة.

وقال مصدر بالأزهر، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ارتدى الطاقية بعد انتهاء مناسك العمرة كاملة وانتهى من الإحرام، وهذا يجوز شرعا ارتداء الطاقية أو الملابس العادية بعد انتهاء مناسك العمرة.