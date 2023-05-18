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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناول قرص الموت.. العناية الإلهية تهب ثلاثيني عُمرًا جديدًا في سوهاج

صدى البلد

أنقذت العناية الإلهية شابا في منتصف الثلاثينات من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر تناوله قرص الموت "قرص حفظ الغلال"؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي، مفادها وصول المدعو (محمد م.ف- 36 سنة- ويقيم دائرة القسم)، مُصاب بانخفاض بضغط الدم ونقص حاد بالأكسجين، إدعاء تناول مادة سامة.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" زوجته المدعوة أروى ع. ط. م- 25 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية، وشقيقه المدعو بدوي م. ف. ب- 33 سنة- ويقيم دائرة مركز المنشاة"، قررا أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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