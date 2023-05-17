شباب حُماة الوطن يوزعون 2000 عبوة حليب على المواطنين في سوهاج

وزّع أعضاء أمانة الشباب بحزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، برئاسة محمد حمادة البعو، أمين أمانة الشباب بالحزب، 2000 عبوة حليب على طلاب جامعة سوهاج والمارة والأطفال بميدان العارف بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

وذلك بحضور ومشاركة محمد نبيل الأمين المساعد لأمانة الشباب، وإسلام أبو شامة، الأمين المساعد للأمانة، وسيدهم عادل أمين مساعد الشباب، وأحمد جمال مسؤول لجنة الشباب والرياضة بالحزب، وياسر مؤمن عضو امانة الشباب بسوهاج، ومصطفى الشريف عضو أمانة الشباب.

توزيع 2000 عبوة حليب على طلاب جامعة سوهاج

لينشر أعضاء أمانة الشباب بحزب حماة الوطن في سوهاج، البهجة والسعادة بين ابناء وأهالي المحافظة، ويدخلون السرور إلى قلوب المواطنين بحركة بسيطة ولكن لها أثر عظيم على نفسية السيدات والرجال والأطفال.

ليقتحم فريق من شباب الأمانة، جامعة سوهاج وشوارع منطقة العارف بالإقليم، مرتدين زي أبيض اللون مخطوطًا عليه "كتف في كتف"، يتجولون بين الأناس ويخطفون الأنظار والقلوب معًا، في لفتة طيبة، حيث وزع أعضاء أمانة الشباب بحزب حماة وطن 2000 عبوة حليب، على المارة والأطفال والبائعين بشوارع منطقة العارف وعلى طلاب جامعة سوهاج.