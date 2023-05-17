عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب حُماة الوطن يوزعون 2000 عبوة حليب على المواطنين في سوهاج

جانب من توزيع عبوات
جانب من توزيع عبوات الحليب على المواطنين بسوهاج

وزّع أعضاء أمانة الشباب بحزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، برئاسة محمد حمادة البعو، أمين أمانة الشباب بالحزب، 2000 عبوة حليب على طلاب جامعة سوهاج والمارة والأطفال بميدان العارف بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

وذلك بحضور ومشاركة محمد نبيل الأمين المساعد لأمانة الشباب، وإسلام أبو شامة، الأمين المساعد للأمانة، وسيدهم عادل أمين مساعد الشباب، وأحمد جمال مسؤول لجنة الشباب والرياضة بالحزب، وياسر مؤمن عضو امانة الشباب بسوهاج، ومصطفى الشريف عضو أمانة الشباب.

تدير عيادة خاصة .. ضبط فتاة تنتحل صفة طبيبة جلدية في سوهاج

ابن عمهم مستحملش يرفضوا نسبه .. مقتل شاب وإصابة شقيقته في سوهاج

توزيع 2000 عبوة حليب على طلاب جامعة سوهاج

لينشر أعضاء أمانة الشباب بحزب حماة الوطن في سوهاج، البهجة والسعادة بين ابناء وأهالي المحافظة، ويدخلون السرور إلى قلوب المواطنين بحركة بسيطة ولكن لها أثر عظيم على نفسية السيدات والرجال والأطفال.

ليقتحم فريق من شباب الأمانة، جامعة سوهاج وشوارع منطقة العارف بالإقليم، مرتدين زي أبيض اللون مخطوطًا عليه "كتف في كتف"، يتجولون بين الأناس ويخطفون الأنظار والقلوب معًا، في لفتة طيبة، حيث وزع أعضاء أمانة الشباب بحزب حماة وطن 2000 عبوة حليب، على المارة والأطفال والبائعين بشوارع منطقة العارف وعلى طلاب جامعة سوهاج.

PhotoShot_1684355592374
PhotoShot_1684355592374
PhotoShot_1684355437379
PhotoShot_1684355437379
PhotoShot_1684355265341
PhotoShot_1684355265341
PhotoShot_1684355060897
PhotoShot_1684355060897
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج ميدان العارف طلاب أمانة حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

موضوعات متعلقة

مصرع خمسيني أسفل عجلات قطار روسي في سوهاج

ترشيحاتنا

وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا

أنجزنا بعض الصفقات.. متحدث الوزراء: الإعلان قريبًا عن تفاصيل برنامج الطروحات

على هامش اجتماع جدة.. لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن

الاتصالات: قدمنا خدمة التعهيد لنحو 29 شركة عالمية

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

بيان عاجل من أمريكا بشأن بدء الهجوم المضاد الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنية أم استعراض| لماذا سار محمد رمضان بالجمل في شوارع أمريكا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشعير

طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي

بعد إصابة حارس النمسا بالسرطان.. قصة 5 لاعبين قهروا المرض وتألقوا بالمباريات

فيديو

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

ممنوع الشطب.. 10 تحذيرات بلجان امتحانات الإعدادية.. وجمع كلمة حياة يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ