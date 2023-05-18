كولدير مياه يتسبب في وفاة طفل بسوهاج

لقي طفل في بداية العقد الأول من العُمر مصرعه صعقاً بالكهرباء، وذلك أثناء تناوله المياه من كولدير أمام منزل أسرته دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، ما أدى إلى صعقه كهربائيًا ووفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع طفل صعقاً بالكهرباء، وذلك أثناء تناوله المياه من كولدير مياه أمام منزل أسرته، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبین مصرع الطفل جمال علي، 3 سنوات، مقيم دائرة المركز، صعقًا بالكهرباء، وبسؤال والده المدعو “علي. ج”، 28 سنة، عامل بأجر، ويقيم بذات الناحية، ووالدته المدعوة “روجينا. ن”، 20 سنة، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، قررا أنه أثناء قيام نجلهما بشرب المياه من كولدير مياه أمام المنزل، صعقه التيار الكهربائي؛ ما أدى إلى مصرعه.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.