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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القومي للحوكمة يعلن فوز البرنامج التدريبي بجائزة التميز من مؤسسة EFMD

صدى البلد

أعلنت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فوز البرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومي" الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكينجز كوليدج بلندن بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة 2023 في فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية.

وأوضحت أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، خاصة أن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى. 

وقالت إن هناك اهتماما كبيرا بتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من أجل الاستفادة منهم في العديد من المجالات الهامة، ويجري ذلك من خلال التدريب والدورات والمنح.

وأشارت إلى حرص المعهد على عقد الشراكات مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية وبناء القدرات والتعليم والأبحاث والاستشارات، خاصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

وذكرت “شريف” أن البرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومي" تم تنفيذه في إطار الشراكة الثلاثية التي تم توقيعها عام 2019 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعتين من أرقى الجامعات؛ الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكينجز كوليدج بلندن، ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل والتجهيز للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة بفكر جديد بما يتناسب مع منظومة التحول الرقمي.

وأضافت أن البرنامج يتضمن التدريب على مدار 3 أشهر، أول شهرين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يليها شهر واحد في كينجز كولدج بلندن، حيث يقوم المشاركون على المستوى الشخصي بزيادة الوعي الذاتي بقدراتهم القيادية، وإتقان إدارة التغيير والتحول الحكومي، وتحسين مهارات الاتصال، أما على المستوى التنظيمي فيتم من خلال البرنامج تطوير وابتكار مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن مؤسسة EFMD العالمية تأسست في عام 1972، وهي منظمة عالمية غير ربحية قائمة على العضوية مكرسة لتطوير الإدارة، وهي معترف بها عالميًا كهيئة اعتماد لكليات إدارة الأعمال، وبرامج كليات إدارة الأعمال، وجامعات الشركات.

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