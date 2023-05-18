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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك التنمية الصناعية IDB يوقع اتفاقا لدعم الخدمات المصرفية الرقمية

صدى البلد

وقع بنك التنمية الصناعية IDB ، عقد وكالة لتقديم وإتاحة الخدمات المصرفية نيابة عنه من خلال أحد شكات الحلول الرقمية  بما ينعكس تعزيز الشمول المالي ونشر الخدمات البنكية المتطورة.

وأعلنت غادة البيلي، رئيس بنك التنمية الصناعية IDB، إن الاتفاق الموقع يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لنشر الشمول المالي باعتباره استراتيجية " التنمية الصناعية" ودعم شرائح أكبر من العملاء وتناسب احتياجاتهم وتكلفة أقل  وجودة أعلي .

وذكرت أن الاتفاق  الموقع مع شركة الخدمات الرقمية أت ضوء تبنى بنك التنمية الصناعية مفهوم التطوير والابتكار والتحول الي الاقتصاد الرقمى  وتسهيل  دمج    الافراد و المؤسسات  بالنظام المالي  من خلال الوكلاء المصرفيين بشكل فعال وآمن وتكلفه مناسبة و الوصول إلى اكبر عدد من العملاء من خلال قنوات بديلة، مما ينعكس على رفع جودة الخدمة المقدمة و تخفيض التكلفة النهائية على العملاء.

و قال مينا وليم - مدير تطوير الأعمال  بالشركة ، إن الاتفاق يساعد في الوصول الي الشمول المالي و اتاحه وسائل الدفع الالكترونيه المختلفه من خلال منصه سهله وامنه, علاوه علي تعزيز المعاملات الرقميه للافراد و الشركات للوصول الي عملاءهم و التحرك نحو مجتمع غير نقدي في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن IDB يستعد لطرح حلول مصرفية رقمية كخدمة الانترنت و الموبايل البنكي لعملائه من الشركات و الافراد للاطلاع  و تنفيذ معاملاتهم البنكية بسهوله و يسر وأيضا الإشتراك في خدمة المدفوعات اللحظيةIPN .

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