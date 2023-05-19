بدء موسم حصاد الورد بعزبة الأهالي في القناطر الخيرية.. صور

بمشاركة الأيدي الناعمة..

في مشهد لا يتكرر كثيرا، وسط حقول الورد ذات الألوان المتعددة والرائحة الخلابة، يقف المزارعون في الصباح الباكر، لبدء موسم حصاد الورد، داخل عزبة الأهالي بالقناطر الخيرية.

وتمتاز عزبة الأهالي بالقناطر الخيرية، بانتشار حقول الورد بأنواعها المختلفة، ويعمل بداخلها كافة أهالي العزبة، رجال ونساء وحتي الأطفال.

ويبدأ أهالي العزبة يومهم في الصبح الباكر، حصاد حقول الورد، بمساعدة نسائهم والعاملين بالحقول، واللاتي يعملن بكل جهد وقوة داخل حقول الورد.

ويمتاز أهالي عزبة الأهالي بالقناطر الخيرية، بملامح الوجه الحسنة، التي لا تخلو منها الابتسامة أثناء استمتاعهم بعملهم في حصاد الورد داخل الأراضي الزراعية.

ورصدت عدسة “صدي البلد”، جاليري صور لعمال حقول الورد بالقناطر الخيرية، وإليكم الصور..

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