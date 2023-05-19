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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زراعة الشرقية تنظم يوما تدريبيا لمهندسي الإرشاد بأبوكبير

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك توعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم يوم تدريبي عن تعظيم إنتاجية محصول الذرة الشامية والمكافحة المتكاملة لدودة الحشد في حضور الدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد بالمديرية والمهندس محمد طنطاوي مدير إدارة الحبوب بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس وليد كمال أخصائي المحصول بالمحافظة والمهندس محمود عبد القادر مدير إدارة أبو كبير الزراعية وعدد كبير من المرشدين الزراعيين وذلك بمقر الإدارة الزراعية بأبو كبير.

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أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اليوم التدريبي تم استعراض أصناف الذرة الشامية والهجن الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء واهميتها في انتاج الخبز والعلف وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم مناقشة أضرار دودة الحشد وطرق مكافحتها بالمبيدات الموصي بها وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

الادارات الزراعية الحشائش الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزراعة الذرة الشامية الشرقية المحاصيل الزراعية

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