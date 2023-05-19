السيسي: تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الاعتماد على جهودنا المشتركة، وقدراتنا الذاتية، والتكامل، لصياغة حلول حاسمة لقضايانا، مشددا على أن ذلك أصبـح واجبا ومسـئولية.



وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية، أن تطبيق مفهوم العمل المشترك، يتعين أن يمتد أيضا، للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، وذلك لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنــــوك التنميــة الدوليـة التى ينبغى أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامى.



ونوه الرئيس السيسي بأن حالة الاستقطاب الدولى، أصبحت تهدد منظومة "العولمة"، التى كان يحتفي بها العالم وتستدعى للواجهة، صراعا لفرض الإرادات، وتكريس المعايير المزدوجة، فى تطبيق القانون الدولى.