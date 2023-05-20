مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

مقارنة بإجمالي الناتج المحلي...

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية إن مخصصات مصر حاليا لبرامج الحماية الاجتماعية، هي أكبر مخصصات في تاريخ مصر مقارنة بإجمالي الناتج المحلي.

وأضاف صلاح هاشم فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هناك 22 مليون مستفيد من برنامج الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة مضيفا أننا نتبع سياسة تقليل وتقليص معدل الفقر ، والقضية كلها ليست فى أعداد الفقراء لكن المشكلة الحقيقية فى معدل نمو الفقر ، كانت نسبة زيادة نمو الفقر سنويا ١.٧%، والمفروض أن يتم التعامل مع معدل نمو الفقر وهذا بمقارنته بمعدل النمو الاقتصادي، والمقارنة أيضا بمعدل النمو السكاني.

مصر أصبحت في مرتبة الدول الكبرى

وأشار إلى بلوغ مصر مصاف الدول الأكثر بالعالم في وضع مخصصات الحماية الاجتماعية في مرتبة روسيا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن مصر أصبحت في مرتبة الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا، وسبقنا وتفوقنا على دول مثل الصين وكندا والسعودية.