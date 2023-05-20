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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنك شهير يوزع ملايين الدولارات على عملائه.. أعرف القصة؟

صدى البلد

في واقعة تعد الأغرب من نوعها يعتزم  بنك "نيشن وايد"، وهو أحد أكبر وأشهر البنوك في بريطانيا بقيامه بتوزيع أكثر من 429 مليون دولار بعد ارتفاع أرباحه مؤخرا بلغت حوالي  2.2 مليار جنيه عن العام المالي المنتهي في 4 أبريل الماضي ، وذلك بمعدل ارتفاعا يصل حوالي  1.6 مليار جنيه في العام السابق ليقوم بتوزيع ذلك على عملائه من أصحاب الحسابات الجارية التابعة لأكثر من 3.4 مليون عميل

وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "نيشن وايد"، ديبي كروسبي، إن العملاء  يعدوا مؤهلين للحصول على هذه الدفعة المالية بشكل تلقائي  إذا كان لديهم حساب جاري أو حساب توفيرأو رهن عقاري ورصيد لا يقل عن حوالي 100 جنيه إسترليني.

ارتفاع أرباح العام المالي أشهر البنوك حساب جاري حساب توفير

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