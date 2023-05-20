كبير القارة ومُحطِم العروش| الأهلي إلى نهائي إفريقيا الـ 16.. قهر الترجي التونسي ذهابا وإيابا

تغلب النادي الأهلي علي نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل النادي الأهلي بعد الإطاحة بنادي الترجي من دوري أبطال إفريقيا الي المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي .

وتفوق مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على نظيره مدرب الترجي تكتيكيا واستغل سرعات بيرسي تاو وتمريراته الماكرة وسجل منها حسين الشحات هدف اللقاء الوحيد.

فريق الترجي ظهر متماسكا فى لقاء الاياب امام الاهلي لكنه افتقد للهجوم الشرس وغاب الضغط العالي وترك المساحات امام لاعبي الأهلي.

ونجح على لطفي حارس الأهلي في الرود عن مرماه امام هجمات نادي الترجي التى ظهرت على استحياء.

بدأ اللقاء بمحاولات من الترجي لتهديد دفاعات النادي الأهلي واشترط بعدها لاعبو الأهلي على الكرة في منتصف الملعب.

وحاول بن حمودة لاعب الترجي استغلال كرة طولية داخل منطقة الجزاء ابعدها ياسر ابراهيم مدافع الأهلي الي ضربة ركنية في الدقيقة الثالثة.

وارسل بيرسي تاو كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها كهربا بقدمه وتصطدم بالعارضة لحارس الترجي في الدقيقة الخامسة واحتسبها حكم اللقاء تسلل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد حمدى فتحي لاعب الأهلي بعد رفع قدمه فى وجه لاعب الترجي فى الدقيقة السابعة.

وفشل بيرسي تاو نجم الأهلي فى الدقيقة الثامنة في اللحاق بكرة ارسلها مروان عطية داخل منطقة الجزاء وتسبب فى عرقلة مدافع الترجي ليحتسبها حكم اللقاء ركلة حرة.

سيطر النادي الأهلي على منتصف الملعب أمام الترجي وكاد محمد على بن رمضان لاعب أبناء باب سويقة تهديد دفاعات المارد الأحمر في الدقيقة الثامنة عشر الا ان ياسر ابراهيم نجح فى ابعاد الكرة .

هدف الأهلي في شباك الترجي

احرز حسين الشحات الهدف الاول فى الدقيقة 22 بعد تسلمه تمريرة من بيرسي تاو ليودعها شباك الترجي.

واضطر حكم اللقاء الي ايقاف اللعب بعد سقوط محمد توغاى لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي وخضع الي العلاج.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة 25 احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي.

ومرر على معلول نجم الأهلي كرة ماكرة فى الدقيقة 27 تصل الي حسين الشحات الذى سددها اعلى عارضة حارس الترجي واحتسبها حكم اللقاء تسلل.

وأبعد ياسر ابراهيم مدافع الأهلي كرة خطيرة من أمام بن حميدة نجم الترجي فى الدقيقة 30 الي ضربة ركنية.

وفشل أنيس البدري لاعب الترجي في استغلال التوغل امام منطقة الجزاء للنادي الأهلي وسدد الكرة زميله بن حمودة لتصطدم بقدم ياسر ابراهيم في الدقيقة 39.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الأهلي على معلول بعد احتكاكه مع احد لاعبي الترجي في الدقيقة 42.

مجريات الشوط الثاني بين الأهلي والترجي

سدد اليو ديانج لاعب الأهلي كرة قوية تعلو عارضة حارس الترجي في الدقيقة 46.

وسقط حسين الشحات لاعب الأهلي بعد تعرضه الي الاصابة فى لقاء الترجي وخضع الي العلاج بالدقيقة 47 .

ارسل أنيس البدري لاعب الترجي كرة داخل منطقة جزاء الأهلي سددها محمد على بن رمضان برأسه تعلو عارضة على لطفي حارس المارد الأحمر فى الدقيقة 53.

وارسل محمد هاني في الدقيقة 60 كرة داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي فشل حمدى فتحي فى اللحاق بها وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

واضطر مدرب الترجي الي الدفع باللاعب معتز صدام أمام النادي الأهلي فى الدقيقة 61 بدلا من أنيس البدري.

ونجح على لطفي حارس النادي الأهلي في الدقيقة 64 في التصدي لكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء سددها بن حمودة لاعب الترجي من ضربة ركنية.

وتعرض كهربا للسقوط فى الدقيقة 68 داخل منطقة الجزاء للمنافس وسددها حسين الشحات لاعب الأهلي ويبعدها محمد توغاى لاعب الترجي من أمام مرماه ليحرم المارد الأحمر من الهدف الثاني.

وأهدر معتز صدام لاعب الترجي فرصة ادراك التعادل فى الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة من بن حمودة داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي في الدقيقة 72 باللاعب طاهر محمد طاهر بديلا عن حمدى فتحي واحمد عبدالقادر بدلا من حسين الشحات.

وحصل مروان عطية لاعب الأهلي على البطا الصفراء فى الدقيقة 74 بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب الترجي.

وسدد ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي كرة قوية فى الدقيقة 85 تعلو عارضة حارس الترجي.

وأهدر أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي فرصة اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعدما سدد كرة داخل منطقة جزاء الترجي تعلو العارضة.