وفاة شاب أثناء لهوه بطائرة ورقية بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شاب في العقد الثاني من العمر نتيجة اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية حال قيامه باللهو بطائرة ورقيه أعلي سطح منزله وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .

واستقبلت المستشفى العام بالمدينة العمالية ، جثمان الشاب "ر.ع" 18 سنة، وبفحص الحالة العامة، تبين عدم وجود شبهه جنائية وراء الحادث وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبسؤال ٱهليته تبين أنه كان متواجد على السطح للهو بطائرة ورقية، وسقط ارضا مغشيا عليه وحاول المرافقين له انقاذه إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.