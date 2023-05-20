جافي يطمئن جماهير برشلونة بشأن مستقبله

طمأن بابلو جافي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، جماهير ناديه بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني.

وقال جافي في تصريحات لشبكة “Movistar”:" أريدكم جميعًا أن تكونوا هادئين بشأن مستقبلي، أنا هادئ جدا بشأن وضعي مع برشلونة".

أضاف:" لطالما كان حلمي الكبير أن أكون في برشلونة، إنه النادي الذي أحلم به".

كان نادي برشلونة جدد عقد جافي حتى صيف 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، ولكن رابطة الدوري الإسباني رفعت تسجيله بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني وحد الرواتب.

برشلونة يواجه ريال سوسيداد

في سياق آخر، يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني السبت الماضي، بعد فوز عريض على إسبانبول بأربعة أهدف مقابل هدفين.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.