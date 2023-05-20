برلمانية: قمة جدة عكست موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية التى عقدت بمدينة جدة السعودية، تمثل خارطة طريق للتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه الشعوب العربية مشيرة في تصريحات صحفية لها أن الكلمة عكست بكل صدق مواقف مصر الثابتة والواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكيفية التعامل معها بشكل عقلانى ومتوازن للحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية، والأمن القومى العربى، كما شخصت التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.

وأشارت "نبيه" إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت عدة سائل هامة وكاشفة شخصت بشكل واضح وصريح التحديات والمخاطر التي مرت بها منطقتنا العربية خلال السنوات الأخيرة، والظروف الاستثنائية القاسية التي هددت علي أمن وسلامة شعوبنا العربية موضحة انه في مقدمة تلك الرسائل ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها، وألا تظل الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التى تفاقم الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود، وأن تلك الأزمات تضع مسئولية أمام الجميع بضرورة تكاتف جهود الدول العربية، والتكامل فيما بينها لصياغة حلول حاسمة لقضايا المنطقة، وتعزيز العمل العربى المشترك للتعامل مع الأزمات العالمية، والتى لها تداعيات مباشر على أمن واستقرار الشعوب العربية.



وأكدت "نبيه" أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن التأكيد على أن الأمن القومى العربى، هو كل لا يتجزأ، وأن الدول العربية بما تمتلكه من قدرات هائلة عليها أن تأخذ زمام المبادرة للحفاظ على الأمن القومى العربى، لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التى نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.



وتطرق الرئيس السيسي في كلمته إلى القضية الفلسطينية بقوله :لعله من الملائم، أن نعيد اليوم، تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجى، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتطرق الرئيس السيسي ، للازمة السودانية قائلاً: اشتعلت كذلك، أزمة جديدة فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات فى ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربى المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا.. من أى وقت مضى.

وأكد الرئيس السيسي علي عودة سوريا بتأكيده علي إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تعد بمثابة التفعيل العملى للدور العربى، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم "٢٢٥٤".