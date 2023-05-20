عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قمة جدة عكست موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية

شيماء نبيه ، عضو
شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب،  أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية التى عقدت بمدينة جدة السعودية، تمثل خارطة طريق للتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه الشعوب العربية مشيرة في تصريحات صحفية لها أن الكلمة عكست بكل صدق مواقف مصر الثابتة والواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكيفية التعامل معها بشكل عقلانى ومتوازن للحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية، والأمن القومى العربى، كما شخصت التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.

 

وأشارت "نبيه" إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت عدة سائل هامة وكاشفة شخصت بشكل واضح وصريح التحديات والمخاطر التي مرت بها منطقتنا العربية خلال السنوات الأخيرة، والظروف الاستثنائية القاسية التي هددت علي أمن وسلامة شعوبنا العربية موضحة انه في مقدمة تلك الرسائل  ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها، وألا تظل الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التى تفاقم الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود، وأن تلك الأزمات تضع مسئولية أمام الجميع بضرورة تكاتف جهود الدول العربية، والتكامل فيما بينها لصياغة حلول حاسمة لقضايا المنطقة، وتعزيز العمل العربى المشترك للتعامل مع الأزمات العالمية، والتى لها تداعيات مباشر على أمن واستقرار الشعوب العربية.


وأكدت "نبيه"  أن كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن التأكيد على أن الأمن القومى العربى، هو كل لا يتجزأ، وأن الدول العربية بما تمتلكه من قدرات هائلة عليها أن تأخذ زمام المبادرة للحفاظ على الأمن القومى العربى، لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التى نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.


وتطرق الرئيس السيسي في كلمته إلى القضية الفلسطينية بقوله :لعله من الملائم، أن نعيد اليوم، تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجى، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتطرق الرئيس السيسي ، للازمة السودانية قائلاً: اشتعلت كذلك، أزمة جديدة فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات فى ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربى المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا.. من أى وقت مضى.

وأكد الرئيس السيسي علي عودة سوريا بتأكيده علي إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تعد بمثابة التفعيل العملى للدور العربى، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم "٢٢٥٤". 

شيماء محمود نبيه عبد الفتاح السيسي جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

تحرك برلماني عاجل ضد أوفر برايس الأجهزة الكهربائية.. ونواب: يكلف المواطن أعباء إضافية

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

وكيل موسيماني في القاهرة| سبب وحيد يقود مدرب الأهلي السابق لقلعة الزمالك.. ابحث عن الطموح

الأردن.. أول دولة عربية تعلق على اقتحام السفارة القطرية بالسودان

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 على تليجرام يثير الجدل|والتعليم تلجأ للبوكليت

يوسف أسامة المفتاح.. صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

أسوأ فيضانات منذ قرن.. 20 ألف شخص يهجرون منازلهم في إيطاليا |فيديو

وقفة تضامنية في مدينة هيسلهولم السويدية بمناسبة الذكرى 75 للنكبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب فورا| 5 أعراض مثيرة للدهشة لمرض سلس البول

هند صبري تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها بنات ألفة بمهرجان كان السينمائي

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ