التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر.. هل جائز شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغٍ معقول، ويكون إجباريًّا في بعض المجالات؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء.

هل التأمين على الحياة ضد الوفاة حلال أم حرام؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامجه "ولا تعسروا" المذاع عبر الفضائية المصرية.

ورد "الورداني"، قائلاً: “من قال لكي ان التأمين على الحياة حرام عليه أن يتقي الله فى نفسه وميفتيش تانى، لأنه نوع من أنواع الجُرء على الدين وحالة من حالات ادخال النفس فى المعصية والكبائر”.

وأشار إلى أن التأمين على الحياة نوع من أنواع التكافل، وهو حلال، والتأمين لن يقاوم الموت ولكنه تعاون عندما يصاب الإنسان بمصيبة أو يقع فى مخاطر تمنعه من الوصول الى حالة من حالات الاستقرار فى حياته.