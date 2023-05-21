هونر تستعد لإطلاق موبايل جبار بكاميرا 200 ميجا بيكسل

تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 90 خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم الكشف عن السلسلة في الصين لأول مرة في 29 مايو المقبل، مع هاتفين عبارة عن نسخة أساسية لهاتف Honor 90 ، ونسخة مميزة لهاتف Honor 90 Pro .

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف هونر Honor 90 ستحتوي على كاميرا أساسية فائقة الدقة 200 ميجابكسل، مع Samsung ISOCELL HP3 ، وبطارية كبيرة بالإضافة إلى معالج متميز من شركة كوالكوم الأمريكية.

وستأتي سلسلة هواتف هونر Honor 90 بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED، قياس 6.78 بوصة، مع جودة 1.5K ، ودقة تبلغ 1224 × 2700 بكسل، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

وستقدم سلسلة هواتف هونر Honor 90 كاميرا رئيسية بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP3 ، والتي ستلتقط صورًا محسّنة بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وستحصل النسخة المميزة وهو هاتف Honor 90 Pro على الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

وستعمل سلسلة هواتف هونر Honor 90 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو يعد ضمن أفضل المعالجات الموجودة حاليا لهواتف الأندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وستحتوي سلسلة هواتف هونر Honor 90 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع ، كما ستحتوي الهواتف على شاشة حماية للعين بقدرة 3840 هرتز خالية من المخاطر.