ملابس غريبة.. صورة تثير الجدل لأميرة ويلز |شاهد

نشر قصر بكنجهام منذ ساعات صورة قد تم التقاطها العام الماضي لأميرة ويلز كيت ميدلتون أثناء أعتنائها بالنحل في أنمر هول، وهو مسكنها في مقاطعة نورفوك الريفية بشرق إنجلترا وهي تحتفل باليوم العالمي للنحل في مسكنها في أنمر هول بشرق إنجلترا

كانت أميرة ويلز مرتديةً زي النحالين، مثل القبعة والأحذية الواقية وواقي الوجه.

وقد يُربى النحل أيضاً في العديد من القصورالملكية مثل بكنجهام وكلارينس هاوس وذلك لإنتاج العسل المستخدم في مطابخ العائلة الملكة.

وقد يستهدف اليوم العالمي للنحل رفع الوعي بأهمية تلك اليوم والتهديدات التي تواجهه تربية النحل وإسهاات تربيته في التنمية المستدامة.