سلوفينيا تبدأ إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بدأت الحكومة السلوفينية اليوم الخميس إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وهي خطوة أعلنت عنها في شهر مارس، حسبما قال رئيس الوزراء روبرت جولوب.

وقال جولوب في بيان له: "إن الفظائع التي نراها كل يوم في غزة غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، مضيفا "أدعو إسرائيل إلى وضع حد فوري لهجماتها على غزة واللجوء إلى طاولة المفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار رئيس الوزراء السلوفيني إلى أنه يود أن يكون اعتراف بلاده "حافزا لهذه المفاوضات للمضي قدما بسرعة أكبر" وتسريع الحوار في الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وأمن ووجود إسرائيل من خلال حل سلمي. حل الدولتين.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تدرس فيه إيرلندا وإسبانيا وعدد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو، وفقا لتقرير صادر عن الإذاعة الوطنية الأيرلندية.

ويقول جولوب إن الائتلاف الحاكم وافق بالإجماع على هذا القرار، معربًا عن أمله في أن يلهم الاعتراف الدول الأخرى بأن تحذو حذو سلوفينيا.

وقالت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا في مارس الماضي إنها اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب ما ورد كانت الدول تنتظر تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو، والذي قد يؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين كمؤهلين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.