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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل في الأهلي بسبب دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

قررت إدارة الأهلي إجراء تعديلات علي لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الخاصة بدوري أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين بعد التأهل لنهائي النسخة الحالية عقب الفوز علي الترجي الرياضي برباعية في مجموع المباراتين الذي اقيما برادس والقاهرة.

ونجح بطل مصر في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الــ16 في تاريخه والرابعة علي التوالي  ليكون رقماً قياسياً جديداً بالنسبة له، ليعادل رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي الحديث مع مجلس الإدارة- خاصة بعد قرار فيفا بزيادة جوائز الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا من 2.5 مليون دولار الي 4 مليون دولار - لمضاعفة اللائحة لسببين لتناسب الفارق في الأرقام المالية حالياً والثاني هو زيادة الحافز لديهم لتجنب خسارة اللقب في النهائي للمرة الثانية علي التوالي بعد أن فقده الموسم الماضي أمام الوداد البيضاوي.

إدارة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الترجي الرياضي برادس والقاهرة أربع مرات متتالية

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