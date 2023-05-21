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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الوداد يثير الجدل حول لقاء الأهلي في نهائي أفريقيا

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات لاعب الوداد المغربي عن مباريات النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال زهير المترجي: "سنكون في الموعد أمام الأهلي ونحافظ على لقب دوري أبطال أفريقيا".

وضرب نادي الوداد المغربي موعدا مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي 

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب استاد القاهرة يوم الأحد 4 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 11 يونيو المقبل، وتذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات “بي ان سبورتس” الناقل الحصري للمباريات.

 

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