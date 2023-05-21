مصرع سيدة طعنا على يد زوجها في الشارع بسبب خلافات عائلية بالغردقة

فشلت محاولات إسعاف زوجة طعنها زوجها عدة طعنات بسلاح أبيض في الشارع بالغردقة لتلقي حتفها داخل غرفة العمليات..

وشهدت مدينة الغردقة واقعة تعدي رجل على زوجته في الشارع بسلاح أبيض بتوجيه لها عدة طعنات في منطقة البطن و ألقت الأجهزة الأمنية بالغردقة القبض على رجل في العقد الثالث من العمر بسبب تعديه على زوجته في الشارع بسلاح أبيض في أحد شوارع مدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتعدي رجل في العقد الثالث من العمر بسبب تعديه بسلاح أبيض على زوجته بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة ، حيث إنه سدد لها عدد طعنات بـ سكين.



انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم وتم القاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب التعدي على زوجته وتدعي نورا. عادل ٣٥ سنة .

تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث ، و جرى نقل الزوجة إلى المستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن الزوجة مصابة بعدد من الطعنات بمنطقة البطن وحالتها خطيرة وتم دخولها غرفة العمليات فى محاولة لاسعافها ولكن لقيت حتفها وتوفيت.