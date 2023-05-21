المحافظين:إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية يتفق مع الدستور الجديد

تحدث عبدالناصر مؤمن ممثل حزب المحافظين عن رؤية حزب المحافظين و الحركة المدنية الديمقراطية، لمشروع قانون المحليات، وذلك بعد صدور دستور 2014، مؤكداً أنه كان يجب إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية، و يتفق مع الدستور الجديد، و يلبي طموحات المصريين.



وتابع عبدالناصر مؤمن خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم الأحد، :"ورأينا أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق، تشريعين منفصلين، و متكاملين، إحداهما مشروع قانون المجالس المحلية، و قانون إدارة المحلية"

وأستكمل:"قانون المجالس المحلية يفسر كيفية إنتخاب هذه المجلس، و مسئولية أعضائها و الأدوات الرقابية المستخدمة"