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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المحافظين:إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية يتفق مع الدستور الجديد

عبدالناصر مؤمن ممثل
عبدالناصر مؤمن ممثل حزب المحافظين

تحدث عبدالناصر مؤمن ممثل حزب المحافظين عن رؤية حزب المحافظين و الحركة المدنية الديمقراطية،  لمشروع قانون المحليات، وذلك بعد صدور دستور 2014، مؤكداً أنه كان يجب إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية، و يتفق مع الدستور الجديد، و يلبي طموحات المصريين.


وتابع عبدالناصر مؤمن خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم الأحد، :"ورأينا أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق، تشريعين منفصلين، و متكاملين، إحداهما مشروع قانون المجالس المحلية، و قانون إدارة المحلية"

 

وأستكمل:"قانون المجالس المحلية يفسر كيفية إنتخاب هذه المجلس، و مسئولية أعضائها و الأدوات الرقابية المستخدمة"

 

 

حزب المحافظين دستور الدستور الجديد طموحات المصريين الحوار الوطني

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