البحرين وباكستان تبحثان علاقات التعاون في المجال العسكري

بحث رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، اليوم /الأحد/، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في باكستان الجنرال ساحر شمشاد مرزا، الذي يزور البحرين حاليا، عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة وبخاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري.

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين البحرين وباكستان، مشيدا بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، وبدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

من جانبه، أكد مرزا اهتمامه المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني البحريني، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.