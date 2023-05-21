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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لفوزه ببطولة كأس العرب للكرة الشاطئية

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة، إلي المنتخب المصري لفوزه ببطولة كأس العرب للكرة الشاطئية، عقب تغلبه على نظيره العماني 4 /2 في المباراة النهائية للبطولة.


وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى المباراة النهائية للبطولة بعد فوزه على منتخب فلسطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة قبل النهائي ، فيما فاز منتخب عمان على منتخب المغرب بنتيجة 4/2.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، متمنيًا التوفيق للمنتخب والجهاز الفني في قادم المنافسات والفعاليات.


أشار الوزير إلي أن الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.


من جانبه، تقدم الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، علي اهتمامه المتواصل بكافة المنتخبات الوطنية والاطمئنان علي الاستعدادات في المنافسات المتلاحقة.

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