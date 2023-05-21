وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة إتحاد التجديف لبحث عدد من ملفات العمل

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بحضور الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، العميد شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من ملفات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وسبل التعاون ودعم الاتحاد المصري والعمل على تطوير رياضة التجديف فى مصر وتوسيع قاعدة ممارسيها.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها، والذي تجلت ثماره على مدى السنوات الماضية على مختلف الأصعدة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن مصر باتت قبلة مختلف الاتحادات الدولية والقارية لاستضافة فعالياتها وبطولاتها، وما كان هذا ليتحقق لولا توافر المقومات والإمكانات والخبرات التنظيمية التي تمتاز بها مصر.

كما لفت الوزير إلي الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية، ومستوى الأمن والاستقرار الذى تعيشه البلاد تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس بإيجابياته علي كافة المنظومة الرياضية والاتحادات الرياضية.