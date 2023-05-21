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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل إعلان الفائز بالجائزة.. تعرف على لجنة تحكيم البوكر للرواية العربية

جائزة البوكر
جائزة البوكر

وصل منذ قليل، أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، إلى مقر حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة هذه الدورة لعام 2023، فى العاصمة الإماراتية، أبوظبى.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، السادسة بتوقيت مصر.

كانت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، قد كشفت فى شهر مارس الماضى عن الروايات العربية الستة التى وصلت إلى القائمة القصيرة وهى كالآتي:

رواية "أيام الشمس المشرقة" للكاتبة المصرية ميرال الطحأوي
رواية "مُنّا" للكاتب الصديق حاج أحمد
رواية "حجر السعادة" للكاتب أزهر جرجيس
رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو" للكاتبة نجوى بن شتوان
رواية "الأفق الأعلى" للكاتبة فاطمة عبد الحميد
رواية "تغريبة القافر" للكاتب زهران القاسمي. 

ويحصل كلا من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية.

يشار إلى أن لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، مكونة برئاسة محمد الأشعري، ومكونة من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستإذ جامعى ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة ألفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.

أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية البوكر العالمية للرواية أيام الشمس المشرقة

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