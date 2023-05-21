المصريين الأحرار يطرح رؤيته في الإدارة المحلية بالحوار الوطني

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ثاني أسابيع جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي بجلسة المحليات، وحضر عن الحزب رائد مقدم عضو المكتب السياسي، ومحمد البنا عضو الهيئة العليا.

القائمة المغلقة المطلقه

وقال رائد مقدم، إن رؤية الحزب بشأن المحليات يؤيد النظام المختلط بين القائمة المغلقة المطلقه بنسبة ثلثي المقاعد وتخصص لتحقيق النسب الدستورية المنصوص عليها وهي 25٪ للمرأة و25٪ للشباب بحد أدني 50 ٪ للعمال والفلاحين من تلك النسب أو غيرها مع التمثيل المناسب للاقباط وذوي الإعاقة، وتكون لها قائمة احتياطية.

وأضاف مقدم أن الثلث الباقي يتم إنتخابه بنظام القائمة النسبية المغلقة ويجوز أن تكون منقوصة وايضا لها قائمه احتياطيه،والنقطه الثانيه هي الحد الأقصي والأدني لعدد أفراد المجلس المحلي.



وأوضح أن الحزب يري أن العدد يجب ان يتراوح بين 8 مقاعد و16 مقعد والعدد الأنسب هو 12 مقعد يحدد 8 مقاعد للقائمة المغلقة و4 للقائمة النسبية.

وأعلن الحزب تأييده قانون موحد للإدارة المحلية على أن يتم حل إشكالية التداخلات في التركيبة الوظيفية بين السلطات المركزية والسلطات المحلية والرهان علي وعي المواطن ومراعاة طبيعة الناخب وذلك بسبب صعوبة اللختيار بين القوائم علي مستوي الوحده المحليه وعلي مستوي المحافظه فإن الناخب سيكون مهتم وإيجابي وحريص علي المشاركة في حالة إجراء إنتخابات حره نزيهه وليس بناءا علي شكل القائمة أو شكل النظام الإنتخابي.

وبرر النائب أحمد السجيني عدم خروج القانون خلال كل تلك الفتره الطويلة بالرغم من مناقشته في مجلس النواب منذ عام 2016 بسبب صعوبات تنفيذ القانون وعدم حدوث توافق علي النظام الإنتخابي وردا علي تلك المبررات اضاف رائد مقدم أن تلك المبرراا مازالت مستمره وبالتالي مازالت المشكله موجوده منذ عام 2016

وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب أن المواطن المصري يعاني والشارع المصري يئن بسبب العشوائية والفساد والتشوهات التي أصابت جسده ولن يتحمل مد فتره اخري بدون مجالس محلية

وطالب حزب المصريين الأحرار بسرعة خروج القانون باسرع طريقه ممكنه في حالة تعذر خروج القانون وإجراء الإنتخابات بسرعه.

كما يقترح الحزب بتعيين مجالس محلية بصفه مؤقته لفتره محددة ولتكن عام من الآن او خروج القانون وأيهما أقرب.