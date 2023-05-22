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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل: احذر دفاع الأهلي من الكرات الثابتة أمام الوداد

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر أصبح فريق مرعب لكل فرق القارة، مؤكدا على ضرورة الهدوء والتركيز طوال الـ90 دقيقة الأولى في لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اطالب لاعبي الأهلي بنسيان كل النتائج الماضية، والتركيز فقط في الوداد المغربي، ويجب الهدوء والتركيز التام فقط داخل المستطيل الاخضر ونسيان أحداث الموسم الماضي، ولاعبي الأهلي أصبحوا لديهم خبرات كبيرة ولا ينجرفون وراء الاستفزازات لدول شمال افريقيا كما كان يحدث مسبقا".

وأضاف: "الوداد يمتلك دفاع جيد وحارس مرمى مميز، وسوف يعتمد على المرتدات في لقاء الذهاب، وخط دفاع الأهلي عليه الحذر من الكرات الثابتة، وضرب الدفاع يكون بالتحرك بدون كرة بسرعة، والتمرير القصير والسريع".

وزاد: "يجب اراحة بعض لاعبي الأهلي في المباريات المقبلة، خصوصا علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم".

وأكمل: "علي لطفي، وخالد عبدالفتاح وياسر ومتولي ومحمد اشرف يجب ان يتواجدوا في مباراة الأهلي القادمة، والسولية وديانج في وسط الملعب مع أفشة أو قندوسي، وفي الخط الامامي طاهر وعبدالقادر ومحمد شريف".

وزاد: "علاء عبدالعال مدرب الداخلية يجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة، ولكن اعتقد ان الزمالك سيفوز بالمباراة بنتيجة 2-0 واوسوريو مدرب مجتهد ولكن لاعبي الفريق الأبيض هم سبب الازمة".

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