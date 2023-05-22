شاومينج يزعم تسريب امتحان هندسة إعدادية القاهرة قبل توزيعه.. والتعليم: جاري التأكد

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام ، صور أسئلة قيل إنها تخص امتحان الهندسة الذي سيؤديه اليوم طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة داخل اللجان.

جاء ذلك قبل توزيع امتحان الهندسة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، وحيث يتم توزيع الامتحان ٩ صباحا بينما نشر شاومينج ورقته المزعومة الساعة 8:43 صباحا

ومن جانبها تقوم غرفة العمليات المختصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بتتبع الصورة المتداولة للتأكد من صحتها ومعرفة مصدرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت تطابقها مع الامتحان الاصلي

ويؤدي بعد قليل طلاب الشهادة الإعدادية في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة امتحان الهندسة الترم الثاني ، ثم يمتحن الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية التربية الفنية.



وكانت قد أكدت مديريات التربية والتعليم أنه قد صدرت تعليمات لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 شددت على أنه ، يمنع منعا باتا على جميع الطلاب اصطحاب الهاتف المحمول معهم حتى ولو كان مغلقا ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية

وتطبيقا للقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بشان الغش في الامتحانات وحسب المادة الأولى ، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وطبقا للمادة الثانية يعاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.وإلغاء الامتحان

وقد تم التنبيه على السادة المراقبين والملاحظين اتخاذ كافة الإجراءات لمنع اصطحاب او تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق مع المتابعة المستمرة من السادة الزملاء مديرى عموم الإدارات