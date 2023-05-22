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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح الحكومة حول تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأوروبية ،والمناقشات التى تمت  داخل الجلسة ورد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إلي لجنة الطاقة لإعداد تقرير بشأنها.

استعرض النائب محمد مجد الدين بركات طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا اخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا" امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.                       

وأشار النائب  في استعراضه  لطلب المناقشة، إلى ما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن  العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلًا عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.                                                    

وقال النائب، نظرًا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا، إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية.

وطالب  النائب، الحكومة بتوضيح سياستها  بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة الكهرباء تصدير الفائض

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